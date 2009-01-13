Президент Румунії вже каже, що винна Україна

Київ. 13 січня. УНІАН. Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ розділяє позицію Росії про відповідальність України за здійснення транзиту споживачам у Європі.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на прес-службу уряду Росії, сьогодні ввечері відбулася телефонна розмова прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА з президентом Румунії, під час якої В.ПУТІН «поінформував румунського лідера, що Україна не здійснює допуск російського транзитного газу в свою газотранспортну систему».

За даними агентства, в свою чергу президент Румунії «висловив серйозне занепокоєння й зазначив, що він розділяє позицію Росії про відповідальність України за здійснення транзиту споживачам у Європі».