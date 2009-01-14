Президент Росії доручив Міллеру відновити транзит

Москва. 14 січня. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив голові ”Газпрому” Олексієві МІЛЛЕРУ зробити все необхідне для відновлення транзиту через Україну російського газу до Європи, але на прийнятних для Москви умовах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав під час зустрічі сьогодні з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

”Прошу вас в постійному режимі бути на зв`язку і з українськими колегами, і з іншими учасниками газотранспортних процесів і зробити все необхідне для швидкого відновлення транзиту газу на умовах, прийнятних для Росії та відкритого акціонерного товариства ”Газпром”, - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

”Подарунків не буде, але транзит треба відновлювати на тих умовах, які будуть для нас прийнятні”, - наголосив він.