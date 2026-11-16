Роботи можуть зрівнятися з людьми за чисельністю до 2083 року – але є одна умова

Наразі у світі налічується лише близько 10 тисяч андроїдів, але, за деякими прогнозами, вже до 2050 року їх кількість може сягнути мільярда.

У майбутньому людство може зіткнутися з незвичайною демографічною ситуацією: кількість гуманоїдних роботів на планеті може зрівнятися з населенням Землі – і навіть перевищити його. Щоб перевірити, наскільки реалістичний такий сценарій і за яких умов він можливий, вчені розробили спеціальну математичну модель, пише ZME Science.

Зараз у світі налічується всього близько 10 тисяч людиноподібних роботів, але за деякими прогнозами вже до 2050 року їх кількість може сягнути мільярда. Водночас зростання населення Землі сповільнюється: за оцінками ООН, воно збільшиться приблизно з 8,2 млрд людей у 2025 році до пікових 10,3 млрд у середині 2080-х, після чого піде на спад.

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До 2083 року роботів може бути більше, ніж людей

Питання про те, коли андроїди зможуть зрівнятися з людьми за чисельністю, дослідили фізик Алессіо Закконе (Міланський університет), математичний біолог Томас Тансталл (Ексетерський університет) та вчений Джессі Оузубел (Рокфеллерівський університет).

Вони побудували математичну модель, яка враховує не лише темпи випуску нових роботів, а й термін їхньої служби, поломки, а також здатність машин створювати собі подібних.

Автори розглянули два сценарії. У першому роботів випускають на звичайних заводах, де основну роботу виконують люди. У другому самі гуманоїди стають частиною конвеєра: вони допомагають збирати нові машини, розширюють потужності підприємств і прискорюють виробництво.

Саме другий варіант здатний радикально змінити ситуацію. Якщо роботи будуть достатньо ефективно брати участь у власному виробництві, їх популяція почне зростати за експонентою – вчені називають це самоприскорювальним зростанням. Для цього заводи з роботами повинні випускати більше нових машин, ніж виходить з ладу старих.

Розрахунки показують: за умови збереження нинішньої моделі виробництва до 2100 року на планеті буде близько 4 млрд людиноподібних роботів. Це помітно менше, ніж очікувана чисельність населення Землі, яка на той час становитиме приблизно 10,2 млрд осіб.

Але якщо після 2050 року роботи почнуть активно брати участь у складанні нових машин, прогноз зміниться. Залежно від того, наскільки ефективно машини зможуть масштабувати власне виробництво (у моделі це описується як негативний, нейтральний або позитивний зворотний зв’язок), андроїди зрівняються з людьми за чисельністю до 2100, 2090 або вже до 2083 року відповідно.

Вчені також перевірили, чи зможуть роботи наздогнати людей уже до 2050 року. Математично такий варіант можливий, але вимагає настільки стрімкого нарощування обсягів виробництва, що на практиці його не можна вважати реалістичним.

Крім того, масове виробництво гуманоїдів зіткнеться з цілком земними обмеженнями: для складання мільярдів машин знадобляться колосальні обсяги електроенергії, напівпровідників і металів. Навіть найавтономніші роботи залишаться залежними від інфраструктури, інвестицій та виробничих потужностей.

Дослідники підкреслюють, що їх модель не вказує точної дати "роботизації" планети, а лише визначає умови, за яких вона можлива. Ба більше, чисельна перевага машин не означає їхнього економічного чи соціального домінування: навіть порівняно невелика армія роботів здатна виконувати більше корисної роботи, ніж мільярди людей.

Раніше УНІАН писав, що маленькі роботи-гуманоїди за ціною смартфона викликали фурор у Китаї. Така ціна може стати проривом для галузі, зробивши роботів доступними не лише для компаній, а й для людей.

Голова OpenAI Сем Альтман стверджує, що в майбутньому у кожної людини буде свій робот. Головною проблемою Альтман вважає не створення самого робота, а розробку "мозку". Машина має навчитися сприймати навколишній світ, міркувати та виконувати завдання в реальному середовищі.

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