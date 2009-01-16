Україна хоче цього року скласти ”дорожню карту” з ЄС про скасування віз

Київ. 16 січня. УНІАН. Україна має намір цього року укласти з Європейським Союзом «дорожню карту» запровадження безвізового режиму поїздок громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сьогодні під час прес-конференції у Києві.

«Цього року ми підготуємо з Європейським Союзом так звану «дорожню карту» запровадження безвізового режиму поїздок і будемо робити все, щоб вона була реалізована», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він наголосив, що Україна хоче запровадити безвізовий режим до 2012 року, коли в України та Польщі проходитиме чемпіонат Європи з футболу. «Це ключове питання для України», - підкреслив міністр.

Зі свого боку міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ зазначив, що «якби це залежало від Польщі, то безвізовий рух з Україною вже був би». Він додав, що його країну безвізовий режим поїздок громадян цілком задовольняє, і на сьогодні «наше завдання – переконати Європу щодо необхідності запровадити безвізовий режим для українців».

Крім цього, Р.СІКОРСЬКИЙ звернув увагу на реалізацію ініціативи ЄС «Східне партнерство». Він повідомив, що у березні Рада Європи має виділити на цю програму 600 млн. євро. За словами міністра, реалізація «Східного партнерства» дозволить лібералізувати візовий режим між Україною та ЄС, поглибили інтеграцію ринків та економік обох сторін.