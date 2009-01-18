В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань захисту навколишнього природного середовища Ставроса Дімаса
15:28, 18 січня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС, в якому викладе свої пропозиції щодо нової глобальної угоди про боротьбу з кліматичними змінами та джерела її фінансування.
Дата проведення: 28 січня 2009 року Час початку: 11-30
Час початку: 11-30
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