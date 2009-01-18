В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань захисту навколишнього природного середовища Ставроса Дімаса

В ході прес-конференції комісар представить Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС, в якому викладе свої пропозиції щодо нової глобальної угоди про боротьбу з кліматичними змінами та джерела її фінансування.

Дата проведення: 28 січня 2009 року Час початку: 11-30