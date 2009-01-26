МЗС хоче покращити соціальний захист ”заробітчан”

Київ. 26 січня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України в 2009 році планує підписати з 9-ма країнами угоди щодо працевлаштування, соціального захисту і пенсійного забезпечення громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сьогодні на прес-конференції, представляючи пріоритети зовнішньої політики України на 2009 рік.

Зокрема, за його словами, планується укласти такі угоди з Грузією, Естонією, Іспанією, Італією, Португалією, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та ФРН.

«Ми хочемо чітко зафіксувати в цих угодах права і обов’язки, які стосуються захисту наших громадян. Ми хочемо, щоб вони відчули, що держава на їх боці і буде робити все для того, щоб і в країнах перебування до них ставилися відповідним чином, щоб їх інтереси були захищені», - сказав міністр.