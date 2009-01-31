У Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання юстиції, свободи та безпеки, Жака Барро
00:20, 31 січня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференії віце-президент представить пропозицію Єврокомісії щодо створення Європейського Бюро підтримки системи надання притулку. Головною метою такого Бюро є гармонізація до 2010 року сприяти гармонізації європейського законодавства щодо системи надання притулку в країнах-членах ЄС.
Дата проведення: 18 лютого 2009 року Час початку: 12-30
Час початку: 12-30
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