Ющенко каже, що за газ перед Європою відповідає Росія

Київ. 6 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що вся відповідальність за виконання зобов`язань перед європейськими споживачами щодо обсягів і графіків поставок газу лежить на Російській Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

Президент наголосив, що Україна виконувала, виконує і буде виконувати всі зобов`язання, які випливають із існуючих легітимних договорів і контрактів із питань газопостачання.

«Я хочу категорично заявити: Україна російський газ не крала. Україна в повній мірі виконала свою функцію з транзиту, яка передбачена відповідним контрактом двох суб`єктів господарювання - НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром», - зазначив глава держави.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що президенти країн не можуть «розказувати суб`єктам господарювання, як вони повинні жити, чи як повинні виконувати контракти».

Президент зауважив, що російська сторона в рамках виконання цього контракту офіційно і формально не заявила жодної претензії. «Тому все решта - це є просто політика, навколо якої, очевидно, ставиться за мету дискредитувати Україну, підняти ще якийсь міжнародний скандал, влаштувати ще одне міжнародне шоу», - вважає В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не одержували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі винила Україну, звинувачуючи її в крадіжці газу. Україна спростовувала всі звинувачення.

19 січня НАК ”Нафтогаз України” і ВАТ ”Газпром” підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила подачу газу до Європи.

При цьому 20 січня комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.

5 лютого Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Україна повинна компенсувати збитки країнам, які постраждали внаслідок зриву постачання газу в січні 2009 року.

МЗС України назвав цю заяву Президента РФ непартнерським і недружнім жестом по відношенню до України й країн Євросоюзу.