До 2011 року вартість житла в Бельгії може зменшитися на 16%

Брюссель. 13 лютого. УНІАН. До 2011 року вартість житла в Бельгії може подешевшати на 16%.

Як повідомляє сьогодні фламандська газета Het Laatste Nieuws, такого висновку дійшли аналітики банку ING.

Видання зазначає, що протягом останніх 20 років в Бельгії спостерігалося щорічне зростання вартості нерухомості на 2%-4%. Однак, на думку аналітиків банку, економічна криза прискорила завершення буму попиту на нерухомість. Так, останнє зниження відсоткових ставок по кредитах на нерухомість не призвело ні до зростання попиту, ні до зростання цін. А ефект від збільшення терміну кредитування з 20 до 30 років також зменшився.

Крім того, банки зараз виставляють більш жорсткі вимоги до позичальників, вимагаючи внесення до 35% вартості житла у вигляді першого внеску, хоча в 2004 році перший внесок міг становити лише 20%. Більш жорсткі вимоги до позичальників та зростання першого внеску матимуть свій вплив на вартість нерухомості. Другим фактором, якій також вплине на вартість, стане, на переконання аналітиків банку, зростання пропозиції житла. В останні роки інвестиції в будівництво залишаються на дуже високому рівні. Крім того, в результаті кризи будуть власники, яким доведеться продати житло, що також впливатиме на ціни, переконані в ING.