Комітет Європарламенту хоче більше продовольчої допомоги незахищеним

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку Європарламенту підтримав пропозиції Єврокомісії щодо продовження надання продовольчої допомоги найменш захищеним верствам населення країн-членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні на засіданні Комітету проекті доповіді Чеслава Адама СЄКЕРСЬКИЙ (група народних партій, Польща).

У проекті доповіді депутати, зокрема, підтримали пропозиції Єврокомісії щодо збільшення можливості закупівлі продовольства на ринках до інтервенційних фондів з метою, в тому числі, подальшого його використання для найменш захищених верств населення. Таке збільшення необхідно, на думку депутатів, з урахуванням зменшення запасів продовольства та зростання потреби в допомозі через розширення ЄС та економічну кризу.

Депутати також висловилися за розширення переліку продовольства для надання допомоги з метою забезпечення харчового балансу.

Водночас, Комітет не підтримав пропозицію Єврокомісії щодо фінансової участі країн-членів ЄС у фінансуванні цієї програми, висловившись за збереження загальноєвропейського фінансування, принаймні в нинішніх умовах фінансової кризи.

Депутати також висловилися за необхідність використання грошей з бюджету ЄС на розповсюдження продовольства, що виробляється в ЄС, бажано в регіонах, близьких до регіонів споживання.

Програма продовольчої допомоги була започаткована в ЄС в 1987 році. На сьогодні, за даними Євростату, 27,8 млн. осіб в ЄС, або 16% населення живуть за межею бідності.

За даними Єврокомісії, близько 13 млн. громадян ЄС отримують допомогу в рамках програми. В 1987 році її бюджет становив 100 млн. євро, в 2008 – 305 млн., а в 2009 році сягне 500 млн. євро.

Участь в програмі для країн-членів є факультативною. На сьогодні в програмі беруть участь 19 країн-членів з 27-ми. У програмі, зокрема, не беруть участь Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Швеція, Данія, Австрія, Кіпр та Словаччина.

Проект доповіді, що розглядається в рамках процедури консультації, буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту наприкінці березня.