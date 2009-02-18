Міністри оборони НАТО обговорять програму співпраці з Україною

Київ. 18 лютого. УНІАН. У п’ятницю, 20 лютого, у Кракові (Польща) міністри оборони країн Альянсу обговорять питання розробки і прийняття першої Річної національної програми Україна – НАТО.

Як повідомляється на офіційному сайті Організації Північноатлантичного договору, 19-20 лютого у Кракові під головуванням генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА відбудеться зустріч міністрів оборони країн Альянсу.

В рамках заходу глави оборонних відомств обговорять актуальні питання щодо підготовки до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у квітні 2009 року з нагоди 60-річчя створення організації.

Також на порядку денному оборонних міністрів будуть питання проведення операцій НАТО в Афганістані, Косово та визначення ролі Альянсу в протидії міжнародному піратству.

Водночас під головуванням Я.СХЕФФЕРА будуть розглянуті перспективи подальшої трансформації військово-політичного блоку, зокрема, щодо підвищення ефективності Сил швидкого реагування та реформування штабних органів військового управління НАТО.

В рамках зустрічі 20 лютого за участі міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА відбудеться засідання Комісії Україна - НАТО.

Глава українського військового відомства поінформує колег з Альянсу про стан і перспективи проведення в Україні реформи оборонного сектора та обговорить результати роботи над відпрацюванням першої Річної національної програми Україна - НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО Україні було запропоновано готуватися до вступу в Альянс через формат річних національних програм.