Швеція готова інвестувати 20 млрд. євро в Україну

Київ. 23 лютого. УНІАН. Швеція готова інвестувати 20 млрд. евро у програми з виробництва в Україні відновлювальних джерел енергії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, про це йшлося під час зустрічі представників шведських корпорацій, які спеціалізуються на виробництві та використанні відновлювальних джерел енергії, із прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО у Києві.

Зокрема, член правління швецької компанії «БіогазПром» Бо РОНАНДЕР заявив, що шведські компанії готові реалізовувати в Україні проекти з енергозберження та будівництва підприємств з виробництва відновлювальних джерел енергії, зокрема, біогазу та підприємств з переробки побутового сміття - «Жовто-блакитний проект». За його словами, в ці проект Швеція готова інвестувати протягом двох років 20 млрд. евро.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд України готовий до реалізація масштабних інвестиційних проектів з Швецією, зокрема у сфері диверсифікації енергетичних ресурсів.

«Ми розраховуємо на масштабні проекти і хотіли б, щоб Швеція, яка має найбільший досвід у цьому питанні, стала основним стратегічним партнером України», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в Україна вже з наступного року отримуватиме газ за ринковими цінами і тому надзвичайно зацікавлена в реалізації проектів з виробництва альтернативних видів палива. За її словами, в загальному енергетичному балансі України використання відновлювальних джерел енергії становить всього 0,83%, тоді як в інших країнах Європи - до 25%.

Також у ході зустрічі посол Швеції в Україні Стефан ГУЛЛГРЕН заявив, що Уряд Швеції затвердив Стратегію підтримки України по двох напрямках – енергоефективність та захист довкілля. За його словами, в рамках цієї Стратегії Швеція протягом чотирьох років щороку надаватиме Україні 20 млн. евро з метою підтримки зусиль приватних інвесторів. Водночас посол Швеції зазначив, що для ефективного залучення іноземних інвестицій важливі прозорі правила та надійна законодавча база.

Зі свого боку Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що парламент України вже ухвалив в першому читанні законопроект, мета якого – створення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних та закордонних інвесторів. За її словами, цей закон, зокрема, передбачає десятирічні податкові канікули для інвесторів.