В італійській Іспрі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань науки та досліджень Янеша Поточніка

В ході прес-конференції, що відбудеться з нагоди відкриття в Істрі нової лабораторії для тестування викидів СО2 в атмосферу від вантажівок, комісар відповість на запитання щодо покращення якості повітря в ЄС. Загалом, вантажівки викидають 23% всіх викидів СО2 від автомобільного транспорту.

Дата проведення: 13 березня 2009 року Час початку: 11-30