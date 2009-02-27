В італійській Іспрі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань науки та досліджень Янеша Поточніка
21:06, 27 лютого 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції, що відбудеться з нагоди відкриття в Істрі нової лабораторії для тестування викидів СО2 в атмосферу від вантажівок, комісар відповість на запитання щодо покращення якості повітря в ЄС. Загалом, вантажівки викидають 23% всіх викидів СО2 від автомобільного транспорту.
Дата проведення: 13 березня 2009 року Час початку: 11-30
Час початку: 11-30
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