Країни ЄС можуть зменшувати ставки ПДВ на ряд послуг

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Міністри з питань економіки та фінансів ЄС досягли компромісу щодо можливості застосування зменшеної ставки ПДВ на ряд послуг.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради міністрів 10 березня.

В ході засідання міністри дійшли висновку, що застосування знижених ставок ПДВ, в залежності від ситуації, може мати як позитивний, так і негативний ефект. У зв’язку з цим, міністри домовилися, що країни-члени ЄС повинні мати право запроваджувати зменшені ставки ПДВ на постійній основі. Міністри також визначили сфери послуг, на які можуть розповсюджуватися знижені ставки ПДВ. До них, зокрема, були віднесені послуги з ремонту велосипедів, взуття, шкіряних виробів, одягу, послуги з прибирання в будинках та мийки вікон, послуги з догляду за хворими та дітьми, перукарські послуги, ресторанний бізнес.

На сьогодні країни-члени ЄС мають застосовувати ставку податку на додану вартість не менше ніж 15%. Відповідно до схваленого міністрами рішення, ставка ПДВ на визначені сфери послуг може знижуватися до 5%.