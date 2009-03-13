Розпочнеться дводенний візит Президента України Віктора Ющенка до Брюсселю

В ході візиту Президент планує зустрітися з Президентом Єврокомісії Жозе Баррозу, комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, відвідати самміт Європейської народної партії.

Дата проведення: 18-19 березня 2009 року Час початку: 15-00, 18 березня 2009 року