Розпочнеться дводенний візит Президента України Віктора Ющенка до Брюсселю
14:05, 13 березня 2009Новини ЄС
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В ході візиту Президент планує зустрітися з Президентом Єврокомісії Жозе Баррозу, комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, відвідати самміт Європейської народної партії.
Дата проведення: 18-19 березня 2009 року Час початку: 15-00, 18 березня 2009 року
Час початку: 15-00, 18 березня 2009 року
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