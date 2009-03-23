Ющенко вірить у вигідність проектів модернізації ГТС

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що проект з реконструкції української газотранспортної системи буде економічно вигідним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав у своєму виступі на Міжнародній інвестиційній конференції з модернізації української газотранспортної системи.

Він підкреслив, що після подолання фінансово-економічної кризи обсяги споживання газу в Європі зростатимуть, тому модернізація української газотранспортної системи, на думку глави держави, насамперед, економічно вигідний проект.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що Україна запропонувала Європейському Союзу план модернізації української ГТС. Він підкреслив, що втілення проекту гарантуватиме об’єднання політичних, інтелектуальних, технічних і фінансових зусиль та можливості України й Європи.

«Модернізація української ГТС упевнить справедливий баланс інтересів між постачальниками, споживачами і транзитерами газу», - сказав Президент.

Він підкреслив, що на сьогодні є всі умови для модернізації української ГТС.

«Ми на порозі принципових рішень, що посилять безпеку і прозорість поставок газу європейським споживачам за оптимальним маршрутом територією України», - сказав глава Української держави.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Україна пропонує міжнародним інвесторам вкласти у модернізацію своєї газотранспортної системи понад 3 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2008 року, газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складалася з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України складає: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.

За оцінками експертів НАК «Нафтогаз України», пропускну здатність української ГТС можна розширити на 60 млрд. кубометрів за рік за рахунок інвестування 5-6 млрд. доларів США, що втричі дешевше, ніж створення нових ”обхідних” маршрутів (наприклад «Північний потік»).