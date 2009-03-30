Хандогій візьме участь у конференції по Афганістану

Київ. 30 березня. УНІАН. 31 березня у Гаазі т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ візьме участь у міжнародній конференції «Всеохоплююча стратегія в регіональному контексті».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, у ході конференції буде здійснено аналіз сучасної політичної, безпекової ситуації в Афганістані, а також стану залучення необхідної цій країні допомоги з боку міжнародного співтовариства.

Як сказав В.КИРИЛИЧ, з огляду на проведення у 2009 році виборів президента Афганістану, а у 2010 році - парламенту країни, окрема увага буде приділена стратегії розбудови майбутнього країни.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що проведення заходу допоможе консолідувати зусилля міжнародного співтовариства для вирішення існуючих в Афганістані проблем із залученням впливових країн-сусідів – Пакистану, Індії та Ірану.

За його словами, результати конференції дозволять покращити координацію дій міжнародного співтовариства щодо забезпечення сталого розвитку Афганістану.