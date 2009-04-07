Україна не повинна знижувати темпи співпраці з НАТО

Київ. 7 квітня. УНІАН. Україні не можна знижувати темпи співпраці з НАТО, незважаючи на те, що перспектива набуття членства в Альянсі зараз чітко не визначена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир ОГРИЗКО під час засідання круглого столу на тему «Національна безпека: порядок денний для України».

В.ОГРИЗКО зазначив, що сьогодні провідна роль у забезпеченні міжнародної безпеки належить НАТО, і Україна «стоїть в черзі на вступ», а прискориться ця черга чи уповільниться, залежить від нашої держави.

«Я переконаний, що не можна не лише зменшувати темпи нашої співпраці з НАТО, а їх потрібно пришвидшувати і збільшувати», - зазначив він.

В.ОГРИЗКО також звернув увагу, що на останньому ювілейному саміті Альянсу було прийнято низку документів, яким підтверджуються попередні наміри НАТО стосовно членства України. Він повідомив, що завершується робота над річним цільовим планом Україна-НАТО, і додав, що за умови його виконання до кінця року наша держава зробить суттєвий крок на шляху до Альянсу. «У противному разі ми так і будемо тупцювати на місці», - сказав він.

На думку директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО Володимира ГОРБУЛІНА, останні рішення самітів НАТО не означають, що Україна має відмовитись від намірів вступати до Альянсу. Водночас, сказав він, це привід подумати над пошуком альтернативних шляхів забезпечення безпеки України.

«Якщо до цього ми говорили: або блоковість, або нейтральність, або НАТО, то я вважав би необхідним виходити із того, що потрібно шукати якийсь паліативний варіант», - сказав В.ГОРБУЛІН, додавши, що, на його думку, це була б найкраща перспектива на найближчі роки.