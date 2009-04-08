ОЕСР закрив ”чорний список” країн ”податкового раю”

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Чотири країни з “чорного” списку Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) взяли зобов’язання обмінюватися інформацією про податкові зловживання.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі ОЕСР.

Згідно з інформацією прес-служби, Коста-Ріка, Малайзія, Філіппіни та Уругвай поінформували ОЕСР про свої зобов’язання співпрацювати в цій області згідно міжнародних стандартів, а також про наміри до кінця цього року схвалити законодавство, яке зніме перешкоди для імплементації міжнародних стандартів в політиці оподаткування.

Таким чином, ОЕСР вирішило перевести ці країни з “чорного” до “сірого” списку країн, що недостатньо співпрацюють в області оподаткування з міжнародною спільнотою.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня лідери країн “великої двадцятки” (G20) на самміті в Лондоні вирішили оприлюднити списки територій “податкового раю”.

Загалом всі країни, що відносяться до “податкового раю”, були розділені на три частини: білі, сірі та чорні. До білого списку відносяться країни, що відповідають міжнародним стандартам і які підписали щонайменше 12 угод, відповідно до міжнародних стандартів, до сірого - країни, що пообіцяли дотримуватися міжнародних стандартів, але підписали менше 12-ти угод в цій сфері, до чорного - країни, що не взяли на себе зобов’язань дотримуватися міжнародних стандартів.

До чорного списку належали Коста-Ріка, Малазійський Лабуан, Філіппіни та Уругвай.