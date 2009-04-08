Генсек НАТО закликає до мирного вирішення кризи в Молдові

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер закликає до мирного виходу з ситуації в Молдові.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я дуже стурбований ситуацією в Молдові. Я закликаю до мирного розв’язання поточної кризи та закликаю всі сторони утриматися від жорстокості та провокацій”, - зазначається в заяві.

Генсек НАТО наголошує, що уважно стежив за розвитком подій в республіці після парламентських виборів 5 квітня цього року.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів, на яких правляча Комуністична партія отримала 50% голосів виборців, в Кишиневі розпочалися масові акції протесту, які вилилися в захоплення будинку Президента та підпали будинку парламенту, а також у сутички з поліцією. Сьогодні вночі поліція взяла ситуацію в Кишиневі під контроль, а Президент Молдови Володимир ВОРОНІН обвинуватив Румунію у сприянні спробі державного перевороту і оголосив посла Румунії в Молдові персоною нон-грата.