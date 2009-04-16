ЄК: Румунія мала право надавати громадянство жителям Молдови

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. В Єврокомісії кажуть, що питання надання румунського громадянства громадянам Молдови належить виключно до компетенції Румунії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

“Це питання належить до сфери національної відповідальності”, - сказав співрозмовник агентства, відповідаючи на запитання щодо того, чи означає заява комісара ЄС з питань мультилінгвізму Леонарда ОРБАНА про те, що ЄС поділяє солідарність з Румунією також і те, що ЄС поділяє солідарність у сфері надання румунського громадянства жителям Молдови.

“Кожна країна-член може вирішувати, яким чином змінювати законодавство щодо надання громадянства, звичайно, зберігаючи відповідну пропорційність, щоб не вийшло так, що занадто багато громадян країни-члена живуть за межами цієї країни”, - додав представник Єврокомісії.

Співрозмовник агентства також зазначив, що прецеденти надання громадянства меншинам, що проживають на території інших країн вже були в історії ЄС. До такого прецеденту він, зокрема, відніс надання угорського громадянства представникам угорської меншини в Румунії.

Відповідаючи на запитання щодо іншого прецеденту, коли Росія надавала громадянство мешканцям Абхазії та Південної Осетії, представник Єврокомісії зазначив, що “Росія не належить до ЄС”.

Як повідомляв УНІАН, за різними даними, до 1 млн. громадян Молдови отримали паспорти Румунії.

Питання громадянство набуло особливого резонансу після подій, які відбулися одразу після останніх парламентських виборів. Після виборів 5 квітня у Молдові, на яких перемогу здобула правляча Комуністична партія, у Кишиневі відбулися масові акції протесту, які переросли у сутички з поліцією. Маніфестанти виходили на вулиці з румунськими прапорами, що дало підстави Президенту країни Володимиру ВОРОНІНУ обвинуватити Румунію у підготовці державного перевороту в Молдові, відновити візовий режим для Румунії та оголосити персоною нон-грата посла Румунії в Молдові і ряду співробітників посольства.