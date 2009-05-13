40 фінських компаній хочуть вести бізнес в Україні

Київ. 13 травня. УНІАН. У веденні бізнесу в Україні зацікавлені 42 фінських компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий віце-президент Finpro Юкка САЛО під час фінсько-українського бізнес-форуму, організованого Європейською бізнес асоціацією спільно з Finpro.

За його словами, 42 фінських компанії, яка бере участь у бізнес-форумі, зацікавлені в тому, щоб почати новий бізнес в Україні або розвинути той, що існує.

Лідер бізнес делегації, президент і виконавчий директор корпорації «Раутарууккі» Сакарі ТАММІНЕН додав, що учасники делегації готові не тільки до обговорення імпорту й експорту, а й до підписання контрактів, ліцензійної діяльності, створення спільних підприємств з українськими компаніями.

Як відзначив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Пааво ВЯЮРЮНЕН, на українському ринку працюють близько 80 фінських компаній.

За його словами, вступ України до СОТ є однією з причин зацікавленості фінських компаній у розвитку бізнесу і підвищення довіри до країни.

Серед проблем, з якими зустрічаються фінські компанії в Україні, П.ВЯЮРЮНЕН назвав часті зміни і непрозорість законодавства, елементи корупції на всіх етапах ведення бізнес-операцій.

При цьому він відзначив, що питання повернення ПДВ компаніям має вирішуватись автоматично, його рішенням не повинен займатися уряд. Фінські підприємства також «дратує» процедура надання дозволу іноземним компаніям для роботи в Україні.

На думку П.ВЯЮРЮНЕНА, однією з можливостей для українсько-фінської співпраці могла б стати переробка відходів для палива, щоб розвивати енергоефективні технології.

Він додав, що застосування чистих технологій – одна зі сфер діяльності, що активно розвиваються у Фінляндії, оскільки вони сприяють збереженню навколишнього середовища.