”Сі Бриз-2009” не завадить курортному сезону в Криму

Сімферополь. 3 червня. УНІАН. Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Джеймс ПЕТТІТ вважає, що проведення міжнародних військових навчань «Сі Бриз-2009» не стануть на заваді курортному сезону в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат заявив журналістам у Сімферополі (УНІАН: Верховна Рада Криму вважає неприпустимим «Сі Бриз-2009» на території автономії в розпал курортного сезону. Парламентарії вважають, що проведення навчань «позначиться на заповненні кримських здравниць і завдасть автономії непоправних економічних збитків»).

Д.ПЕТТІТ відзначив, що військовим приємніше, коли навчання проводяться влітку. «Погода трохи краща», – сказав він.

Представник США запевнив, що туристи можуть спокійно відпочивати, «жодних бомбардувань» на пляжах не буде. «Це, переважно, морські навчання. Солдати не бігають по курортних місцях», – відзначив він.

Тим часом, сказав Д.ПЕТТІТ, «Сі Бриз» цього року планується в Одесі, а не в Криму. «Верховна Рада ще не голосувала за навчання. Поки що насправді не відомо, чи будуть ці навчання», – сказав представник США.

При цьому, наголосив він, навчання «Сі Бриз» «дуже й дуже важливі». «Одне з наших завдань – ввести реформи в українських військових структурах, тому що такі реформи в майбутньому допомагатимуть Україні – якщо Україна стане членом НАТО – працювати разом з іншими НАТОвськими партнерами», – відзначив дипломат.

Разом з тим, сказав тимчасово повірений, ніхто не змушуватиме Україну вступати до НАТО. «Це (вступ до НАТО може відбутися) за бажанням українського народу», – заявив Д.ПЕТТІТ.