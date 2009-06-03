Безробіття в ЄС у квітні зросло

Брюссель. 3 червня. УНІАН. У квітні 2009 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 9,2%, проти 8,9% у березні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у квітні також зріс і становив 8,6% проти 8,4% у березні-2009.

У квітні 2009 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (3,0%) та Австрії (4,2%).

Найвищий рівень безробіття у квітні-2009 спостерігався в Іспанії (18,1%), Латвії (17,4%) та Литві (16,8%).

За даними Євростату, загалом у лютому не мали роботи 14,579 млн. осіб в єврозоні та 20,825 млн. – в ЄС-27.

У квітні 2008 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,3%, в ЄС-27 – 6,8%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.