Кабмін дозволив придбати приміщення для консульства в Мілані

Київ. 3 червня. УНІАН. Кабінет Міністрів України дозволив Міністерству закордонних справ придбати за 4 млн. євро приміщення в Мілані (Італія) для розміщення Генерального консульства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО (призначений указом Президента послом у Китаї – УНІАН).

«Це прекрасне приміщення, яке розташоване в центрі міста», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Ю.КОСТЕНКО мотивував необхідність створення в Мілані Генерального консульства України великою кількістю робітників з України. «У Мілані дуже багато наших громадян, існує великий обсяг консульських операцій», - пояснив він.

При цьому Ю.КОСТЕНКО уточнив, що кошти на придбання приміщення виділено не з державного бюджету, а за рахунок коштів, зібраних Міністерством закордонних справ за надання консульських послуг.