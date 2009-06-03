Україна та ЄС відзначають прогрес у сфері юстиції

Київ. 3 червня. УНІАН. Україна та Європейський Союз відзначають прогрес у виконанні Плану дій Україна - ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це сьогодні під час засідання Україна – Трійка ЄС у Люксембурзі заявив керівник української делегації, міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

За його словами, прогрес відзначається обома сторонами, про що, серед іншого, свідчать результати Спільної оцінки виконання графіку імплементації Плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, які обговорювалися 12-13 травня у Брюсселі.

Сторони визнають позитивні зрушення, здійснені українською стороною щодо удосконалення національного законодавства у сфері міграції та притулку, а також щодо реформування Державної прикордонної служби України для належного управління кордонами.

Відзначаються кроки, зроблені Україною у боротьбі з організованою злочинністю, включаючи протидію торгівлі людьми та розповсюдження наркотиків, консолідацію зусиль для запобігання тероризму.

Також сторони позитивно оцінюють заходи, вжиті Україною з метою протидії корупції, зокрема, щодо стану виконання Плану заходів із реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» та виконання рекомендацій Групи держав проти корупції для України.

Як повідомлялось, сьогодні, 3 червня, у Люксембурзі у рамках сьомого засідання міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі Україна-Трійка ЄС відбувається обговорення питань реалізації плану дій Україні-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки та запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до Європейського Союзу.