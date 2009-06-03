Польський уряд схвалив частину антикризової програми

Варшава 3 червня. УНІАН. Уряд Польщі схвалив частину антикризової програми дій, спрямованої на підтримку підприємців та працівників в умовах світової економічної кризи, що призвела до зменшення виробництва та зростання безробіття в країні.

Як повідомляє TVN24, затверджений урядом план допомоги буде введений в дію після ухвалення його Сеймом країни.

Підготовлений проект закону, щодо якого урядовці проводили консультації кілька останніх місяців із працедавцями та профспілками, передбачає, серед іншого, продовження строку, упродовж якого підприємство може розрахуватись перед податковою адміністрацію, до 12 місяців.

Крім цього, законопроект передбачає можливість працедавцю самостійно визначати час праці працівника.

Підприємства, котрі мають фінансові труднощі через кризу, отримають право відправляти працівників у відпустку, під час якої працівники отримуватимуть зарплату щонайменше на рівні мінімальної в країні (близько 400 доларів в 2009 році за курсом 3,2 за долар), а держава оплачуватиме 170 дол. з цієї зарплати.

На таку допомогу зможуть розраховувати фірми, товарообіг яких з липня 2007 по липень 2008 року впав щонайменше на 30%.

Підприємства, що мають труднощі через кризу, також зможуть скорочувати години праці працівників і пропорційно до цього зменшувати їх заробітки.

Законопроект додатково захистить працівників від втрати роботи, а також містить більш корисні для працівника схеми розрахунку отримання доходів, які дозволять заплатити менше податків.

За попередніми оцінками, безпосередню фінансову допомогу від уряду зможуть отримати близько 250 тис. працівників підприємців, що переживають складні часи через кризу, з яких близько 50 тис. зможуть підвищити свою кваліфікацію за рахунок курсів, 80% вартості яких покриє держава.