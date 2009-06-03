Рада Європи закликає ВР схвалити антикорупційні закони

Київ. 3 червня. УНІАН. Представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке ПЕТЕРСОН закликає Верховну Раду прийняти в цілому низку законопроектів про протидію корупції, що чекають на остаточне ухвалення з грудня 2006 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва Ради Європи в Україні.

Як зазначили в прес-службі, за наявною інформацією, на завтра, 4 червня, у ВР України заплановано розгляд у другому читанні пакету антикорупційних законопроектів: проекту закону про засади запобігання та протидії корупції (№0876), проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення (№0875) та проекту закону про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень (№0877).

Як зазначають в Представництві Ради Європи, ці проекти були підготовлені урядом України на виконання зобов’язань, що випливають з членства України в Раді Європи, внесені на розгляд парламенту Президентом України та доопрацьовані й рекомендовані до прийняття народними депутатами України – членами профільного парламентського комітету, що представляють усі парламентські фракції.

За словами А.ПЕТЕРСОНА, прийняття цих законопроектів є вкрай необхідним для зміцнення антикорупційної законодавчої бази в Україні, приведення її у відповідність до європейських стандартів і створення дієвих сучасних механізмів протидії корупції. Ухвалення цих законопроектів є також умовою для набуття чинності для України Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією та Конвенції ООН проти корупції.

«Зазначені законопроекти пройшли експертизу європейських фахівців та в цілому відповідають антикорупційним європейським стандартам. Крім того, до їх прийняття неодноразово закликала Парламентська Асамблея Ради Європи у рамках моніторингу виконання обов`язків та зобов`язань України. Прийняття антикорупційного пакету також є важливим з огляду на оцінювання України з боку Групи держав проти корупції (ГРЕКО)», - заявляють у Представництві Ради Європи в Україні.