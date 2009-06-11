Україна пропонує створити медіа-ресурс в рамках Східного партнерства

Брюссель. 11 червня. УНІАН. Україна в рамках Східного партнерства запропонувала створити спільний медіа-портал.

Про це українським журналістам в Брюсселі повідомила радник Представництва України при ЄС Ольга ПОСАДСЬКА.

За її словами, українська пропозиція була озвучена на засіданні Другої платформи “Міжлюдські контакти”, яке відбулося 10 червня в Брюсселі.

Вона зазначила, що ініціатива полягає у створенні медійного веб-порталу для всіх країн-учасниць Східного партнерства, на якому б розміщувалися інформаційні матеріали щодо співпраці ЄС з країнами-учасницями Східного партнерства та між країнами-учасницями в рамках цієї ініціативи ЄС.

Крім того, в ході засідання платформи Польща запропонувала надати можливість країнам-партнерам ЄС брати участь у програмі E-Twinning, яка передбачає можливість реєстрації на загальноєвропейському веб-саті для середніх шкіл з метою обміну ініціативами, налагодженням співпраці, здійсненням учнівських обмінів тощо. На сьогодні ця програма доступна лише для шкіл з країн-членів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі відбувся установчий самміт Східного партнерства. В ході самміту було вирішено, що протягом червня відбудуться установчі засідання чотирьох платформах, які мають обговорити конкретні проекти для співпраці за основними напрямками ініціативи про Східне партнерство.