Україна та ЄС підпишуть Тимчасову угоду про співпрацю

Брюссель. 15 червня. УНІАН. ЄС та Україна передбачають підписання Тимчасової угоди, яка діятиме до ратифікації Угоди про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті Порядку денного асоціації – нового практичного інструменту співпраці України з ЄС, текст якого має УНІАН.

“Переговори та ратифікація угоди про асоціацію між Україною та ЄС триватимуть ще кілька років до того, як угода зможе набути чинності. Водночас очікується, що Тимчасова угода, що стосуватиметься спільноєвропейських аспектів угоди про асоціацію набере чинності набагато раніше”, - зазначається у проекті.

Як повідомляв УНІАН, Порядок денний асоціації – документ, що має замінити План дій Україна-ЄС і буде практичним інструментом співпраці двох сторін. Проект Порядку денного буде обговорений на засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС 16 червня у Люксембургу.