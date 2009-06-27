В Єврокомісії два нових комісари

Брюссель. 27 червня. УНІАН. В Єврокомісії призначено два нових комісара – від Польщі та Литви.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, комісаром від Польщі призначено Павела САМЕЦКІ замість Данути ХУБНЕР, яка була обрана на останніх виборах до Європарламенту. П.САМЕЦКІ займатиметься тим же, що й його попередниця – регіональною політикою.

П.САМЕЦКІ, 51 рік, член управляючої ради Національного банку Польщі з 2004 року.

Новим комісаром ЄС від Литви призначено Альгірдаса ШЕМЕТА замість Далії ГРІБАУСКАЙТЕ, яка була обрана Президентом країни.

А.ШЕМЕТА займатиметься в Комісії тим же, що й його попередниця – бюджетними та фінансовими програмами.

А.ШЕМЕТА, 47 років, до останнього часу очолював міністерство фінансів Литви.

Нові комісари мають отримати підтримку Ради ЄС, а також представити свої програми в Європарламенті.