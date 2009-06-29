Новий Генсек НАТО відвідає Росію до кінця року

Київ. 29 червня. УНІАН. До кінця 2009 року новий генсек НАТО, можливо, відвідає Росію, заявив постпред Росії при альянсі Дмитро РОГОЗІН, передає ІТАР-ТАСС.

«Цілком можна чекати візиту нового генсека НАТО Андерса Фога РАСМУССЕНА до Росії до кінця цього року, – сказав він під час відеомосту Москва-Брюссель. – На зустрічі зі мною 11 серпня він може і має позначити свою перспективу поїздки до Росії».

Як повідомляв УНІАН, Росія і НАТО відновлюють повноформатну військову співпрацю. Такої домовленості досягнуто за підсумками першого засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ після серпневих подій у Південній Осетії.