Новий Генсек НАТО відвідає Росію до кінця року
14:41, 29 червня 2009Новини ЄС
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Повідомив Посол РФ при Альянсі
Київ. 29 червня. УНІАН. До кінця 2009 року новий генсек НАТО, можливо, відвідає Росію, заявив постпред Росії при альянсі Дмитро РОГОЗІН, передає ІТАР-ТАСС.
«Цілком можна чекати візиту нового генсека НАТО Андерса Фога РАСМУССЕНА до Росії до кінця цього року, – сказав він під час відеомосту Москва-Брюссель. – На зустрічі зі мною 11 серпня він може і має позначити свою перспективу поїздки до Росії».
Як повідомляв УНІАН, Росія і НАТО відновлюють повноформатну військову співпрацю. Такої домовленості досягнуто за підсумками першого засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ після серпневих подій у Південній Осетії.
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