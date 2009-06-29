ЄС готовий надати Україні кредит на газ

Брюссель. 29 червня. УНІАН. ЄС пропонує Україні кредит для вирішення газових проблем в обмін на структурні реформи.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив чиновник, близький до українських учасників переговорів, які відбулися сьогодні.

“Йдеться про структурні реформи галузі, які, на думку європейської сторони, мають покращити прозорість галузі”, - сказав співрозмовник агентства. Водночас, він зазначив, що ці пропозиції мають бути обговорені урядом. Співрозмовник не виключив, що таке обговорення може відбутися вже на найближчому засіданні уряду 1-го липня.

За словами чиновника, структурні реформи є обов’язковою передумовою з європейського боку для надання Україні кредиту на заповнення підземних сховищ газу газом, необхідним для здійснення транзиту російського газу в зимовий період.

Як зазначив співрозмовник агентства, такий кредит може бути наданий європейськими фінансовими інституціями за участю Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

“Думаю, що це буде консорціум (банків – УНІАН)”, - сказав співрозмовник агентства.

Він також назвав малоймовірним участь в такому консорціумі Міжнародного валютного фонду, або використання кредиту МВФ на вирішення газових проблем.

“Зазвичай, кредити МВФ скеровуються на підтримку платіжного балансу, тобто збільшення золотовалютного запасу НБУ. Ми вже мали прецедент, коли половина кредиту пішла на покриття дефіциту (бюджету – УНІАН)”, - сказав чиновник.

“Не думаю, що фінансування проектів як в цьому випадку, буде сприйнято позитивно в МВФ”, - додав він.

У свою чергу представник Єврокомісії також підтвердив УНІАН, що йдеться про надання кредиту Україні для вирішення проблеми постачання газу в зимовий період. Водночас, відповідаючи на запитання щодо суми кредиту, представник Єврокомісії зазначив, що скоріш за все йдеться про суму менше 4,2 млрд. дол.

“Думаю, цифри будуть набагато меншими”, - сказав він.

“Скоріше за все вдвічі”, - додав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулися технічні консультації Єврокомісії з представниками міжнародних фінансових організацій, європейських газових компаній, а також України та Росії щодо вирішення питання постачання газу в зимовий період. Україна для вирішення проблеми із закачуванням газу в підземні сховища газу хотіла отримати від європейських фінансових інституцій 4,2 млрд. дол. кредиту.