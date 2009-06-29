У ”Газпромі” кажуть, що за газ в ПСГ відповідає виключно ”Нафтогаз”

Брюссель. 29 червня. УНІАН. У ВАТ “Газпром” наголошують, що зберігання газу в підземних сховищах газу (ПСГ) належить до сфери відповідальності України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам заступник голови правління ВАТ “Газпром” Олександр МЕДВЕДЄВ.

“На сьогодні газ ми не зберігаємо, і зберігати не збираємося. Це – відповідальність “Нафтогазу” закачувати газ в ПСГ для того, щоб транзитна система працювала нормально”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, “Газпром” не зберігає газ в українських ПСГ з 2006 року. Наприкінці травня цього року російська сторона почала висловлю ти занепокоєння щодо недостатніх, на її думку, темпів закачування газу до ПСГ України. Росія запропонувала європейським інституціям та компаніям надати Україні кредит для закачування необхідних обсягів газу до ПСГ. За даними української сторони, сума кредиту має становити 4,2 млрд. дол.

Сьогодні в Брюсселі відбулися технічні консультації Єврокомісії з представниками міжнародних фінансових організацій, європейських газових компаній, а також України та Росії щодо вирішення питання постачання газу в зимовий період.

Джерела, близькі до переговорів кажуть, що Україна може отримати близько 2 млн. дол. кредиту, але в обмін на здійснення структурних реформ в галузі.