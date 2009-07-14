У Франції спалили 300 автомобілів

Київ. 14 липня, УНІАН. Невідомі у Франції напередодні національного свята Дня взяття Бастілії спалили понад 300 автомобілів.

Як передає РІА «Новости», за даними правоохоронних органів, в ніч на вівторок було спалено 317 автомобілів. Кількість спалених машин цього року на 6,73% більше, ніж у таку ж пам`ятну ніч минулого року.

Напередодні Дня взяття Бастілії, який традиційно выдзначається у Франції 14 липня, по всій країні відбуваються урочисті заходи за участю молоді. В останні роки національні урочистості супроводжуються масовими безпорядками, підпалами та арештами. Минулого року в ніч з 13 на 14 липня у Франції було спалено 297 автомобілів і заарештовано 121 людину.

Кілька століть у середньовічній фортеці Бастілія знаходилася знаменита паризька в`язниця, що стала символом абсолютизму. Під час народних заворушень 1789 року фортеця була зруйнована. День взяття Бастілії 14 липня традиційно вважають датою початку Великої французької революції. У першу річницю взяття Бастілії у Франції пройшло ”Свято Федерації”, організатори якого планували показати єднання всього французького народу в результаті революції. У 1880 році французький Сенат проголосив 14 липня національним святом Франції.