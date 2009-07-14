Президентом Європарламенту обрано екс-прем`єра Польщі Бузека

Київ. 14 липня. УНІАН. Члени Європейського Парламенту обрали головою 736-містної асамблеї колишнього прем`єр-міністра Польщі Єжі БУЗЕКА.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на АР.

Це вперше головою Європарламенту став представник однієї з країн колишнього соціалістичного табору, які нещодавно увійшли до Євросоюзу. На першій після червневих виборів сесії Європарламенту 69-річний польський політик одержав підтримку 555 депутатів. Його кандидатуру на цей пост висунула Європейська народна партія (ЄНП), яка отримала за підсумками червневих виборів 264 депутатських мандата.

Обрання Є.БУЗЕКА головою представницької влади ЄС не стало несподіванкою, зазначає агентство. Раніше в своїй підтримці його запевнили найбільші політичні фракції Європарламенту, на долю яких доводиться 533 із 736 депутатських мандатів.

Є.БУЗЕК обійматиме пост глави асамблеї протягом 2,5 років. На початку липня найбільші політичні фракції Європарламенту - Європейської народної партії та Прогресивного альянсу соціалістів і демократів - підписали технічну угоду про розподіл п`ятирічного головування в асамблеї. Згідно з досягнутою домовленістю, перші 2,5 роки керуватиме Європарламентом представник ЄНП, решту терміну, - представник лівоцентристів.

Є.БУЗЕК очолював коаліційний уряд Польщі в період із 1997 по 2001 рік, а з 2004 року був членом Європарламенту, учасником декількох парламентських комісій.