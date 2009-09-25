У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєни Кунєвої

В ході прес-конференції комісар представить пропозиції Єврокомісії для захисту дітей та підлітків від шуму з навушників персональних плеєрів. У жовтні 2008 року Європейський науковий комітет представив дослідження, згідно з яким 5%-10%, або до 10 млн. користувачів музичних плеєрів перебувають під ризиком постійної втрати слуху. Після цього Єврокомісія провела ряд консультацій із зацікавленими сторонами щодо внесення змін до вимог для плеєрів та підвищення обізнаності у молоді щодо можливих ризиків.

Дата події: 28 вересня 2009 року. Час початку: 11-30.