Британці консультуватимуть будівництво злітної смуги у Львові

Львів. 28 вересня. УНІАН. Британська компанія Halcrow Group Ltd підписала угоду з ТОВ ПБП «Азовінтекс» щодо надання консультаційних послуг із будівництва злітно-посадочної смуги в рамках підготовки ДП «Міжнародний аеропорт «Левів» до проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, угоду було підписано 25 вересня ц.р. у Лондоні під час зустрічі голови Львівської ОДА Миколи КМІТЯ й генерального директора ТОВ ПБП «Азовінтекс» Олександра ТАРУТИ з регіональним директором компанії Halcrow Group Ltd Джоном ДЕЄМ.

Згідно з підписаною угодою, фахівці компанії Halcrow Group Ltd надаватимуть консультаційні послуги генпідряднику в питаннях технології будівництва, що гарантує високу якість робіт, а Львівська облдержадміністрація, що виступила ініціатором підписання угоди, контролюватиме хід виконання робіт. Оплату консультантам здійснюватиме генпідрядник – компанія «Азовінтекс».

«Компанія Halcrow Group Ltd має серйозний світовий досвід, адже вона виступала консультантом під час будівництва злітно-посадочних смуг в аеропортах Манчестера, Москви та інших міст. Переконаний, що підписання даної угоди сприятиме швидшій і якіснішій реалізації проекту будівництва смуги Львівського аеропорту, його доведенню до світових стандартів і, звичайно, підготовці Львівської області до Євро-2012 загалом», – зазначив у коментарі журналістам М.КМІТЬ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня ц.р. Міністерство економіки України визначило ТОВ ”Проектно-будівельне підприємство ”Азовінтекс” (Маріуполь) єдиним виконавцем робіт із реконструкції аеродромної частини міжнародного аеропорту «Львів» у рамках його підготовки до турніру Євро-2012, мотивуючи своє рішення наявністю в компанії досвіду й найсучаснішої техніки. Крім того, ”Азовінтекс” є генпідрядником будівництва нового стадіону в Львові.

У квітні ц.р. почалася реконструкція злітно-посадочної смуги в міжнародному аеропорту «Львів».

Проект реконструкції розроблено Українським державним проектно-технологічним науково-дослідним інститутом цивільної авіації «Украеропроект» і рекомендовано до затвердження Центральною службою «Укрдержбудекспертиза» Мінрегіонбуду.

Загальна площа штучного покриття, що підлягає реконструкції, становить 376,763 тис. кв. м, зокрема – 180,154 тис. кв. м штучної злітно-посадочної смуги, 59,610 тис. кв. м – рульових доріжок і 136,999 тис. кв. м перонів. Загалом на будівництво планується витратити 978,58 млн. грн. Орієнтовний термін будівництва – 24 місяці.