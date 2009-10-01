37178 українців змогли легалізуватися в Італії

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. 37 178 українців, що займаються домашньою працею, змогли легалізуватися в Італії.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

Загалом, за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Італії, протягом місяця, відведеного на легалізацію, було подано 294 744 запити. При цьому українці є лідерами

за кількістю запитів, частка запитів від українців становить 12,61%.

Другими за обсягами запитів стали вихідці з Марокко – 36 112, третіми – громадяни Молдови – 25 588.

Отримання дозволів на проживання розпочинається від сьогодні і здійснюватиметься за підсумками перевірки достовірності поданих даних.

Міністр внутрішніх справ Італії Роберто МАРОНІ вже заявив, що задоволений результатами легалізації, яка повністю підтвердила прогнози уряду щодо кількості громадян, які зможуть скористатися цим законом. Він також наголосив, що уряд Італії не має наміру продовжувати термін дії закону про легалізацію.

Як повідомляв УНІАН, легалізація домашніх працівників в Італії тривала з 1 по 30 вересня.

Загалом, за оцінками Християнського товариства українців в Італії, зараз в цій країні перебуває близько 200 тис. нелегальних мігрантів з України. Разом з тим, під час останньої легалізації не всі з них могли подати документи, тому що ця легалізація стосувалася лише домашніх працівників, а також через жорсткі умови, встановлені урядом Італії.