У Брюсселі відбудеться брифінг Президента Єврокомісії Жозе Баррозу та новообраного Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна Ягленда

20:41, 18 жовтня 2009
Новини ЄС
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Брифінг відбудеться за підсумками зустрічі сторін, в ході якої вони планують обговорити стан відносин між двома організаціями, а також можливість приєднання в майбутньому Євросоюзу до Конвенції прав людини.

Дата події: 19 жовтня 2009 року.

Час початку: 14:00.

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