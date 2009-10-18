У Брюсселі відбудеться брифінг Президента Єврокомісії Жозе Баррозу та новообраного Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна Ягленда
20:41, 18 жовтня 2009Новини ЄС
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Брифінг відбудеться за підсумками зустрічі сторін, в ході якої вони планують обговорити стан відносин між двома організаціями, а також можливість приєднання в майбутньому Євросоюзу до Конвенції прав людини.
Дата події: 19 жовтня 2009 року. Час початку: 14:00.
Час початку: 14:00.
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