У Брюсселі відбудеться брифінг Президента Єврокомісії Жозе Баррозу та новообраного Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна Ягленда

Брифінг відбудеться за підсумками зустрічі сторін, в ході якої вони планують обговорити стан відносин між двома організаціями, а також можливість приєднання в майбутньому Євросоюзу до Конвенції прав людини.

Дата події: 19 жовтня 2009 року. Час початку: 14:00.