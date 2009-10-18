У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з економічних та монетарних питань Йоакіна Алмун’ї

В ході прес-конференції комісар представить осінній економічний прогноз на 2009-2011 роки щодо ВВП, інфляції, рівня зайнятості, а також щодо виконання бюджетів. Єврокомісія оприлюднює свої звіти 4 рази на рік, з них два звіти – весінній та осінній мають комплексний характер, а також два проміжних звіти, основаних на даних розвитку 7-ми основних економік ЄС.

Дата події: 3 листопада 2009 року. Час початку: 12:15.