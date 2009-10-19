ЄС та Рада Європи можуть спільно допомогати східним партнерам ЄС

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ бачить перспективу у розвитку співпраці з Радою Європи для допомоги країнам-східним партнерам ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Ж.БАРРОЗУ заявив сьогодні на спільному з Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ брифінгу.

“Нам потрібно об’єднати наші зусилля, зокрема, в таких сферах, як юстиція, свобода, безпека, надання тренінгів співробітникам неурядових громадських організацій тощо”, - сказав він.

“Ми дуже практичні і націлені на результат”, - додав у свою чергу Генсек Ради Європи.

Вони повідомили, що в ході сьогоднішньої зустрічі обговорили питання співпраці в просуванні фундаментальних цінностей, як у Європі, так і у сприянні їх просуванню за її межами.