Баррозу просить екс-комісара ЄС подумати над пожвавленням єдиного ринку

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ попросив екс-комісара ЄС Маріо МОНТІ розробити стратегічні пропозиції для посилення єдиного ринку ЄС.

Як повідомили власному кореспонденту УНАІН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, Ж.БАРРОЗУ висловив свою пропозицію сьогодні, заявивши про готовність надати колишньому комісару будь-які результати експертиз, можливості проведення консультацій з представниками Європарламенту та сучасного складу комісії, з представниками влади країн-членів ЄС.

М.МОНТІ зараз є Президентом університету в Бокконі. З 1999 по 2004 роки – комісар ЄС з питань внутрішнього ринку, фінансових послуг та податкової політики, з 2004 по 2009 роки – комісар ЄС з питань конкуренції.