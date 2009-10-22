Цього року Святий Миколай обійдеться батькам Бельгії на 5%-15% дорожче

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. У Бельгії очікують, що цьогорічне свято Святого Миколая обійдеться батькам дорожче на 5%-15%, ніж минулого року.

Про це свідчать дані дослідження, оприлюдненого сьогодні у фламандській газеті Het Laatste Nieuws.

За даними видання, основною причиною подорожчання іграшок є те, що більшість з них вироблені з пластику, і коли виробники розпочинали вигтовляти іграшки, цей матеріал, що виробляється на основі нафти, коштував досить дорого.

Ще однією причиною подорожчання іграшок називається посилення вимог до безпеки іграшок походженням з Китаю.

Найбільше подорожчали, порівняно з минулим роком, іграшки популярних американських брендів - Playskool, Fisher Price, Kiddieland та Little People – на 10%-15%.

Водночас, ціни на іграшки європейських виробників, таких як Lego та Playmobil зросли менше.