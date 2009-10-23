За тиждень кількість захворювань на ”свинячий” грип в Бельгії подвоїлася

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. За тиждень кількість хворих на грип А(H1N1) у Бельгії подвоїлася.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Het Nieuwsblad.

За даними видання, за тиждень, що минув, у Бельгії зареєстровано 15671 новий випадок захворювання на “свинячий” грип, а загальна кількість хворих зросла до 36 тис.

Представник спеціальної комісії з питань грипу Марк Ван РАНСТ повідомив газеті, що кількість захворювань ще далека від пікового показника, водночас, компанії та школи вже відчувають наслідки розповсюдження цього штаму грипу.

Він також повідомив, що підстав для паніки немає, оскільки вже проведено вакцинацію персоналу шпиталів і найближчим часом розпочнеться вакцинація пацієнтів з груп високого ризику.