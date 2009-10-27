ЄК розробила нові пропозиції з посилення фінансового нагляду

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Єврокомісія запропонувала додаткові пропозиції з посилення системи фінансового нагляду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні пропозиції були схвалені 26 жовтня і спрямовані на продовження роботи, розпочатої наприкінці вересня щодо створення трьох нових органів фінансового нагляду в ЄС.

“Ця пропозиція доповнює і посилює наш пакет з фінансового нагляду, презентований 23 вересня, і полягає у більш конкретному визначенні деталей та повноважень нових європейських органів нагляду”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послу Чарлі МакКРІВІ.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Єврокомісія схвалила проект законодавства щодо створення нових органів фінансового нагляду в ЄС. Проект законодавства передбачає, зокрема, створення Європейської системи фінансового нагляду, яка складатиметься з трьох органів нагляду: Європейської банківської адміністрації, Європейської адміністрації в області страхування та пенсій, Європейської адміністрації безпеки та ринків.

Серед додаткових функцій, які мають бути покладені на органи нагляду в Європейській системі, пропонується встановити розробку технічних стандартів, вирішення суперечок між національними наглядовими органами, сприяння змістовному застосуванню технічних правил ЄС, координація дій в екстрених ситуаціях. Крім того, на адміністрацію безпеки та ринків пропонується покласти функцію нагляду за діяльністю кредитних рейтингових агентств.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні 19 червня підтримала схвалені Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС пропозицій Єврокомісії щодо посилення системи фінансового нагляду. Лідери ЄС попросили Єврокомісію підготувати відповідний проект законодавства.

Єврокомісія сподівається, що законодавство буде схвалено вже на початку 2010 року.