Кожен 9-ий європеєць хоче від урядів боротьби з бідністю

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. 89% європейців вважають, що їх уряди мають здійснити термінових заходів для боротьби з бідністю.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в представленому сьогодні опитуванні громадської думки, проведеному на замовлення Єврокомісії.

Згідно з результатами опитування, 73% респондентів вважають проблему бідності “дуже поширеною” в їх країнах.

При цьому, серед соціальних причин бідності, більшість опитаних називає високий рівень безробіття (52%) та недостатньо високі зарплати (49%), а також невисокий рівень соціальної допомоги та пенсій (респонденти мали можливість вибору кілька варіантів відповіді – УНІАН).

Серед особистих причин, які призводять до бідності, більшість опитаних – 37% - вважають недостатній рівень освіти.

Опитування було проведено 28 серпня – 17 вересня цього року. Загалом, в ході опитування було опитано 27000 респондентів в усіх 27-ми країнах-членах ЄС.