Депутати ВР та ЄП вивчать, як українцям дають візи в Європу

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Депутати Верховної Ради України та Європарламенту вивчать функціонування угоди про спрощення візового режиму.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі прес-службі Європарламенту, відповідне рішення було схвалено за підсумками дводенного засідання Комітету міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС в Києві.

За підсумками засідання сторони, зокрема, погодилася створити робочу для вивчення питання функціонування угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС та підготовки відповідних висновків.

При цьому співголова Комітету від Європарламенту Павел КОВАЛЬ підкреслив, що питання віз не повинно відділяти українців від Європи.

Як повідомляв УІНАН, засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС проходило у Києві 26-27 жовтня.

Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму 18 червня 2007 року, вона набрала чинності з 1 січня 2008 року. Незважаючи на загальне збільшення кількості виданих українцям віз та зменшення відмов у їх видачі, український МЗС неодноразово констатував, що ряд країн-членів не виконують повною мірою положення угоди.