Польща продовжить контракт з ”Газпрмом” на 15 років

Варшава. 28 жовтня. УНІАН. Польща узгодила з російською владою продовження міжурядового договору про постачання газу в країну на 15 років.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив журналістам віце-прем`єр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК, який 26 жовтня в Москві проводив черговий раунд «газових переговорів».

Він зазначив, що поляки мають намір збільшити закупівлі російського газу з 2010 року до 11 млрд. кубометрів газу на рік із нині передбачених міжурядовим договором 8 млрд. кубометрів.

В.ПАВЛЯК підтвердив, що сторони також узгодили зміну складу акціонерів польсько-російської компанії - оператора польської частини Ямальського газопроводу - Europolgaz.

Водночас, за його словами, сторонам поки не вдалося домовитися про тарифи на транспортування російського газу територією Польщі до Німеччини.

Віце-прем`єр висловив думку, що цей останній пункт може бути узгоджений до кінця поточного тижня.

Прес-служба PGNIG відмовилася від коментарів до моменту завершення переговорів.

Нагадаємо, раніше польські медіа повідомляли про можливе завершення газового конфлікту між РФ і Польщею 28 жовтня під час чергового раунду переговорів, який пройде у Варшаві.

Довідка УНІАН. Польща, яка недоотримувала з початку поточного року 25% газового імпорту, планувала компенсувати недопоставки за рахунок корпоративного контракту між PGNIG і «Газпромом».

Проте росіяни зажадали від поляків для додаткових поставок внесення змін у міжурядовий договір від 1993 року, який визначав умови постачання газу до Польщі, а також транзиту російського газу до Німеччини.

На думку деяких експертів, росіяни використовували важку ситуацію поляків для того, щоб отримати контроль над компанією Europolgaz.

За даними PGNIG, із 2003 по 2008 рік поляки щорічно купували від 6,2 до близько 7 млрд. кубометрів російського газу.