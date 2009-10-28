Єврокомісія не коментує рішення Франції збільшити допомогу аграрникам
Чекає на детальну інформацію від Саркозі
Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Єврокомісія поки не коментує рішення Президента Франції збільшити допомогу агровиробникам.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕРР.
“Ми очікуємо офіційної інформації для того, щоб оцінити, наскільки заявлена допомога відповідає європейським правилам державної допомоги, в тому числі, правилам надання допомоги в умовах нинішньої економічної кризи”, - сказав він.
Представник Єврокомісії не надав інших деталей.
Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня Президент Франції Ніколя САРКОЗІ оголосив про надання безпрецедентної допомоги сільському господарству в 1,65 млрд. євро.
За словами французького Президента, з цієї суми 1 млрд. євро буде доступним у вигляді банківських кредитів, ще 650 млн. євро – у вигляді державної допомоги.
Кредитна ставка при цьому становитиме 1,5% річних, а для молодих фермерів – сягатиме 1% річних.
Франція – найбільший виробник сільськогосподарської продукції в ЄС. В її аграрному секторі працюють 770 тис. осіб. Водночас, французький агросектор отримає і найбільшу допомогу з бюджету ЄС – в 2008 році загальна сума допомоги становила 10 млрд. євро.