Єврокомісія не коментує рішення Франції збільшити допомогу аграрникам

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Єврокомісія поки не коментує рішення Президента Франції збільшити допомогу агровиробникам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕРР.

“Ми очікуємо офіційної інформації для того, щоб оцінити, наскільки заявлена допомога відповідає європейським правилам державної допомоги, в тому числі, правилам надання допомоги в умовах нинішньої економічної кризи”, - сказав він.

Представник Єврокомісії не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня Президент Франції Ніколя САРКОЗІ оголосив про надання безпрецедентної допомоги сільському господарству в 1,65 млрд. євро.

За словами французького Президента, з цієї суми 1 млрд. євро буде доступним у вигляді банківських кредитів, ще 650 млн. євро – у вигляді державної допомоги.

Кредитна ставка при цьому становитиме 1,5% річних, а для молодих фермерів – сягатиме 1% річних.

Франція – найбільший виробник сільськогосподарської продукції в ЄС. В її аграрному секторі працюють 770 тис. осіб. Водночас, французький агросектор отримає і найбільшу допомогу з бюджету ЄС – в 2008 році загальна сума допомоги становила 10 млрд. євро.